Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

-Olay yeri detay

Jandarma Trafik Yoğunluğu Hafriyat Kamyonu Taş Ocağı Direksiyon 

--Yaralının çıkarılması
--Devrilen kamyon detay

( BURSA )- Kontrolden çıkan çakıl yüklü kamyon çalılığa uçtu BURSA

- İznik-Karamürsel karayolu üzerinde çakıl yüklü kamyon çalılığa uçtu. Kamyonun şoförü 1 saatlik çalışmayla yaralı kurtarıldı. Olay, Bursa İznik-Karamürsel yolu üzerinde meydana geldi. Bölgedeki taş ocağından çakıl taşıdığı öğrenilen 41 ACL 661 plakalı kamyonun şoförü Murat Kalaç, Boyalıca Mahallesi Küllük mevkiinde rampa aşağıya indiği esnada damperindeki yükünde etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir süre kontrolü sağlamaya çalışan şoför başarılı olamayınca kamyon çalılıklara uçtu. Yoldan geçen diğer sürücüler olaya şahitlik ederken hemen 112 ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri araç içinde sıkışan Murat Kalaç'ı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarmayı başardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında yolda trafik yoğunluğunun olmaması olası bir facianın önüne geçerken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement