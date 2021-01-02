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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İznik'in gözbebekleri oldular

İznik'in gözbebekleri oldular

Lahitler

Parmak Lahit Yabancı Turist İslam Demir Parmaklık 

-Vatandaşlar
-Farklı açılardan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde Hisardere kazı alanından çıkartılan devasa lahitler İznik Müzesinin gözbebekleri oldu. Hafta sonu müzeyi gezemeyen vatandaşlar, demir parmaklıklarından muhteşem görselliğe sahip lahitleri görmek için can atıyor. UNESCO’ya aday tarihi kent İznik’te 1.derecede sit alanından çıkarılan kabartmalı ve mükemmel bir ince işçiliğe sahip lahitler İznik Türk İslam Eserleri müzesinin bahçesinde sergileniyor. Roma Dönemine ait 2 Bin Yıllık lahitleri görmek isteyen yerli yabancı turistler Demirparmaklıklardan bakarak muhteşem lahitleri görebiliyor.
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