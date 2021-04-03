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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmit’in sembolü olan Tarihi Tekel Binası yıkıldı

İzmit’in sembolü olan Tarihi Tekel Binası yıkıldı

-Yıkım anından görüntüler

Sokağa Çıkma Yasağı 

--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- İzmit’in sembolü olan ve 1993 yılında çıkan yangın sonrası kullanılamayarak tehlike oluşturan tarihi Tekel Binası, Kocaeli Büyükşehir tarafından yıkıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sabri Yalım Parkı içerisinde bulunan tarihi Tekel Binası tehlike oluşturduğu gerekçesi ile sokağa çıkma yasağının olduğu gün yıkıldı. İzmit’in sembolü haline gelen Tekel binası 1993 yılında çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelmişti. Tarihi binada tek bir duvarın kalması ve tehlike arz etmesi nedeniyle yıkım için çalışmalar başlatıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan ise Sabri Yalım Parkı ile ilgili projelerinin olduğunu ve duvarın yıkılmadan şehre kazandırılmasını istemişti. Fakat Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilen yazı sonrası kurul, duvarın yıkılması kararını verdi. (FK-BCT-
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