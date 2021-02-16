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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İzmit D-100 Karayolu'nda kar sebebiyle yoğunluk oluştu

İzmit D-100 Karayolu'nda kar sebebiyle yoğunluk oluştu

-Polisin vatandaşa yardımı (cep telefonu ile çekildi)

Polis Cep Telefonu Polis Ekipleri Kar Yağışı 

--Karayoldan detaylar
--Araçların yoğunluğu
--Polisler detay
--Trafiğin durma noktasına geldiği anlar
--detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli İzmit D-100 Karayolu’nda yoğun kar sonrasında arıza yapan ve yoldan çıkamayan araçların etkisiyle iki yönlü yoğunluk meydana geldi. Kent genelinde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. D-100 Karayolu İzmit ve Derince mevkilerinde de yoğun kar yağışı sebebiyle yoğunluk oluştu. Araç akışını sağlamak için önlem alan polis ekipleri trafiği yan yollara yönlendirdi. Yan yollarda oluşan yoğunluk sonrasında ise trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kayganlaşan yolda araçları kalan bazı vatandaşlara da polis ekipleri otomobillerini iterek yardım etti. Arıza yapan ve yolda kalan araçların çekilmesi ve kar küreme çalışmalarının ardından trafiğin çift yönlü akışı sağlandı. (HFV-
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