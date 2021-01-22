İzmit D-100’de kaza: 1 yaralı

-Ambulans detay

-Kaza yapan araç detay

-Polis ekipleri detay

-Yaralı detay

-detaylar

-Aracın çekilmesi



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolu geçişinde otomobilin refüjlere çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle D-100’ün İstanbul ve Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Şirintepe Mahallesi mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert K. yönetimindeki 34 FY 3973 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Kaza sebebiyle orta refüjdeki beton bariyerler yola devrildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Edanur A. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Kazanın etkisiyle, D-100’ün İstanbul ve Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu.



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