İzmirli depremzedelerden 'emsal artışı' eylemi

-- Açıklamalar



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6’lık depremde evleri yıkılan ve hasar gören bazı depremzedeler, “emsal artışı” talebiyle eylem yaptı. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyeleri, Gündoğdu Meydanında bir araya gelerek, ellerindeki pankartlarla “emsal artışı istiyoruz” ve “sıfır faizli kredi” şeklinde sloganlar attı. Depremzedeler adına basın açıklaması yapan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin üzerinden 9 ay geçmiş olmasına rağmen yaralarının sarılamadığını öne sürerek, depremden bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere yetkili bürokratlar, yerel yönetimler ve siyasi partilerin temsilcileri ile birçok kez görüştüklerini söyledi.



Yıkılan evlerin yerine yapılacak inşaatlar için en az 450 bin lira istendiğini ve depremzedelerin bunu ödeme güçlerinin olmadığını savunan Özkan, “Mevcut durumda evini yaptırmak isteyen depremzedenin aylık ödemesi gereken tutar 7 bin 500 lira civarındadır. Bununla birlikte proje alanlarında hasar oranına göre ayrım yapılarak oluşturulan farklı ödeme planları, depremzedeler arasında tahammülü zor bir adaletsizliği ortaya çıkarmıştır. Sorunumuzun çözümü için en etkili adımlardan birisi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin rant oluşturmak için değil mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlamak için yüzde 30 emsal artışı kararı almasını, kentsel dönüşümcü değil deprem mağduru olduğumuz göz önünde bulundurularak 2 yıl ödemesiz 18 yıl geri ödemeli 20 yıllık sıfır faizli depremzede desteği maksatlı bir kredi oluşturulmasını istiyoruz” dedi.

Özkan, sorunların çözümü için yetkililerden destek istediklerini de sözlerine ekledi. (AG-HA

