İZMİR - Yunanistan unsurlarınca denize atılan sığınmacılar o anları anlattı
- Urla Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Somali uyruklu sığınmacılardan görüntüler - Kurtarılan Somalili sığınmacı Ahmet Adnan Muhammed ile röportaj - Somali uyruklu Abdülselam Bah ile röportajYunanistan unsurlarınca denize atılan sığınmacılar o anları anlattı: - Somalili sığınmacı Ahmet Adnan Muhammed: - "Hastaneye geldiğimde hala elimde kelepçe vardı. Hayatını kaybedenler kelepçe yüzünden yüzemediler" - Abdulselam Bah: - "Bota bindirdikten sonra başıma bir cisimle vurdular. Neresi olduğunu bilmediğim bir adanın çevresine geldik ve bizi ittirip denize attılar"İZMİR (AA) - İzmir 'in Çeşme ilçesi açıklarında 3 sığınmacının hayatını kaybettiği olayda Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan sığınmacılar, Sakız Adasında 2 gün önce yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını ifade etti. 3 sığınmacı yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı.Boğaz Adası açıklarında bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Sığınmacılardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi, ekipler tarafından 3 kişi kurtarıldı.Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü. - Elleri kelepçeyle bağlanmış İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Boğaz Adası mevkisinde Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından denize atılarak geri itilen 7 kişi için arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtildi.Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca Boğaz Adası'nda tespit edilen 2 sığınmacı ile denizdeki 2 kişinin kurtarıldığı bildirilen açıklamada, 2 sığınmacının cesedine ulaşıldığı kaydedildi.Denizden kurtarılan sığınmacılardan birinin kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:"Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir"Açıklamada, kaybolan 1 sığınmacıyı arama faaliyetlerinin 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 helikopterle devam ettiği belirtildi. - "Hayatını kaybedenler kelepçe yüzünden yüzemediler"Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan sığınmacılardan Urla Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Somali uyruklu Ahmet Adnan Muhammed (25), AA muhabirine o anları anlattı.Eşi ve çocuğunun 3 ay önce Yunanistan'a geçtiğini, onların yanına gitmek için 16 Mart'ta 28 kişiyle birlikte denize açıldıklarını ve Sakız Adasına vardıklarını söyleyen Muhammed, burada saklandıkları yerde Yunan unsurlarınca yakalandıklarını anlattı.Yunan görevlilerin içlerinden 7 kişiyi tekneye bindirerek Türk karasuları yakın bir mevkide denize attıklarınıkendilerini yakalayan Yunanistan unsurlarının 7 kişiyi denize attığını söyledi.
yaklaşık 3 saat yüzdüğünü, karaya çıktıktan sonra da yaklaşık 2 saat beklediğini söyledi.
Muhammed, "Ellerimize kelepçe taktılar. Hastaneye geldiğimde hala elimde kelepçe vardı. 2 kelepçe taktılar. Bir tanesini ben çıkardım diğeri hastanede çıkarıldı. Hayatını kaybedenler kelepçe yüzünden yüzemediler. Üzerimizdeki tüm eşyaları alıp bizi dövdüler. Yemek de vermediler. Kalanlara ne oldu, onu biz de bilmiyoruz."Denize atıldıktan sonra 3 saat yüzerek hayatta kalmaya çalıştığını sonrasında da 2 saat karada bekleyip Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını vurgulayan Muhammed, "Türkiye bizden hiç para almıyor sürekli yardım ediyor. Yunanistan bize hayvan gibi davranıyor. Ben bir daha gitmem oraya. Çocuğum ve eşimi de getirmeye çalışacağım." diye konuştu. - "Türkler'den yardım bekledik ve bizi gelip kurtardılar"Somali uyruklu Abdülselam Bah (29) da Sakız Adası'ndayken 2 kişinin gelip kendilerini yere yatırdığını ve sorular sorduğunu söyledi.
Daha sonra kendilerini minibüsün içerisine bindirdiklerini ve götürdüklerini anlatan Bah, şöyle devam etti:"Bizi bot merkezine götürüp ellerimize kelepçe taktılar. Önce 'yere otur' sonra 'yere yat' şeklinde bize bağırdılar. Bota bindirdikten sonra başıma bir cisimle vurdular. Neresi olduğunu bilmediğim bir adanın çevresine geldik ve bizi ittirip denize attılar. Allah bizi kurtardı. Yüzmeyi bilmiyorum.Sadece sırt üstü uzandım ve Allah'a dua ettim. Denizde beklerken başımı kayaya çarptım ve karaya çıktım. Dalgalar beni karaya getirdi.Türklerden yardım bekledik ve bizi gelip kurtardılar."
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