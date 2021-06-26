İZMİR - YKS'ye geç kalan öğrencileri sınava polis ekipleri yetiştirdi
- Polisin bir erkek öğrenciyi ekip aracıyla sınava yetiştirmesi - Polisin bir kız öğrenciyi sınava yetiştirmeye çalışmasıEge'de üniversite adaylarının YKS heyecanı başladı - Bölge genelinde çeşitli nedenlerle sınava yetişememe riski yaşayan çok sayıda adayın yardımına polis ekipleri koştuİZMİR (AA) - İzmir , Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta üniversite adayları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girdi. İzmir 'de 83 bin 503 öğrencinin kayıtlı olduğu sınava İzmir Atatürk Lisesi'nde girecek öğrenciler, aileleri ile birlikte okul bahçesine geldi. Aile ve yakınları tarafından sınav salonlarına uğurlanan adaylar, okul binalarına alındı.Okula annesi ile gelen Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Murat Can Ateş, sinema yönetmeni olmak istediğini, 1 yıl boyunca sınavlara hazırlandığını, bu nedenle de gergin olduğunu anlattı.Murat Can Ateş'in annesi Yadigar Ateş ise en az oğlu kadar heyecan duyduğunu aktardı.Sınavdan iki hafta önce futbol oynadığı sırada ayak parmağı kırılan aday Ömer Ateş ise maliye bölümünde okumak istediğini, 1 yıl kaybetmemek için sınava alçıyla katılmak zorunda kaldığını söyledi.
Binalara son alınma saati olarak belirlenen 10.00'dan sonra gelen bir öğrenci ise yetkililerce sınava alınmadı.Çocukları sınava giren ailelerin okul önlerindeki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bazı veliler çocuklarını beklerken Kur'an - ı Kerim okudu.Öte yandan kimliklerini evde unutan bazı adayların yardımına polis ekipleri koştu.Denizli'de 25 bin 62 adayın ter döktüğü sınav öncesi okullarda dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı. Sınava gireceği okulu karıştıran bazı adayları polis ekipleri, sınav salonlarına yetiştirdi.Manisa'da 6 ilçede yapılan TYT oturumuna 34 bin 609 aday katıldı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri altında sınava girecekleri okul bahçelerinde toplanan adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salona alındı.Bazı öğrenci ailelerinin de sınav merkezleri çevresinde Kur'an - ı Kerim okuyarak dua ettikleri görüldü. - Kimlik belgelerinde sorun yaşayan adaylarAydın'da da 12 bin 699 öğrenci, 51 binada sınava girdi.Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik belgelerinde sorun yaşayan bazı adayları, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınav salonlarına götürdü.Kimliğini evde unutan adaylardan Gözdenur Akdağ, polis ekibi tarafından Selim Kiraz Ortaokulu’ndan alınarak işlemlerinin ardından tekrar okula bırakıldı.Kent genelinde çeşitli sorunlarla sınava yetişememe riski yaşayan yaklaşık 60 öğrencinin ekip araçlarıyla sınav salonlarına götürüldüğü belirtildi.Uşak'ta da 35 sınav merkezinde 10 bin 558 aday sınava girdi.Kentteki önde gelen sınav merkezlerinden Uşak Üniversitesi önünde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.Bazı adayların sınav salonlarına son dakikada yetiştiği gözlenirken geç kalan bazı öğrenciler de sınav salonlarına alınmadı.Geç kalarak sınava giremeyen adaylardan Selçuk Kuli, görevlilere aracını park edecek yer bulamadığı için sınava geç kaldığını, 1 dakikayla yetişemediğini söyledi.
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