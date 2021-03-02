İZMİR - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Öğrencilerin okula gelmeleri - Okul bahçesindeki çocuklardan görüntüler - Okul kapısındaki veliler - Veliler ve bir öğrenci ile röportaj - Okulda çocukların sıraya girmesi, kendilerini alkışlamaları - İstiklal Marşının okunması ve çocukların sınıflara girmesi İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir 'de, kent merkezindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilk okulların tamamı ve 8 ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitime yeniden başlandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım