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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Yaşlı adamın yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR - Yaşlı adamın yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

- Ekiplerin olay yerindeki incelemesi - Zanlının götürülmesi İzmir 'de yaşlı adamın yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde yaşlı adamın kırık cam şişeyle yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kültürpark Fuar Alanı'nda Ahmet A. (66) ile Erdal C. (44) ve Günay B. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A, kırık cam şişesiyle boğazından yaralandı.Polis ekiplerinden yardım isteyen Ahmet A, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Çalışma başlatan ekipler Erdal C. ve Günay B'yi gözaltına aldı.

İlk Müdahale Yaşlı Adam 

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