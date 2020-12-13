İZMİR - Yağış nedeniyle kayma riski olan bina tahliye edildi
- Suyla dolan inşaat çukuru - Mühürlenen binadan ve kapıya asılan tutanak - Bazı kısımları çöken ve çatlayan yol - Temel çukurunun yanındaki binada ikamet eden vatandaş ile röportaj İzmir 'de yağış nedeniyle kayma riski olan bina tahliye edildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde yağış nedeniyle kayma riski tespit edilen 3 katlı bina boşaltıldı.Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki bir inşaatın temel kazısı şiddetli yağış nedeniyle su doldu. İnşaatın önündeki yolda çökme meydana gelen bölgede inceleme yapan Karabağlar Belediyesi ekipleri, inşaatın yanındaki 3 katlı binada kayma riski bulunduğunu tespit etti.Bina, tahliye edilerek mühürlendi, sokak girişine bariyerler konuldu. Vidanjörlerle temeldeki suyun tahliyesinin ardından bina ve yola ilişkin çalışma yürütüleceği belirtildi.Aynı sokakta yıkılma tehlikesi bulunan elektrik direği de başka bir noktaya taşındı.Öte yandan sağanak nedeniyle Limontepe 9700 Sokak'ta da bir istinat duvarında çökme yaşandı.
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