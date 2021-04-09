Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir Valisi Köşger: “Pilotlarımızın sağlığı yerinde”

İzmir Valisi Köşger: “Pilotlarımızın sağlığı yerinde”

- Genel ve detay görüntüler

General Eğitim Uçağı Askeri Eğitim Askeri Personel Orgeneral 

-- Vali'nin açıklaması

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça'da düşen uçağın pilotlarını hastanede ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, pilotlarının ikisinin de durumlarının iyi olduğunu söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça’da denize düşen askeri eğitim uçağı pilotlarının kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi. Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve yüksek rütbeli askeri personel ile birlikte, düşen uçağın pilotları Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz’ı ziyaret eden Vali Köşger, uçağın mekanik bir arızadan dolayı düştüğünü açıklayarak, “Pilotlarımız sağ salim kurtarıldı. Durumları iyi. Küçük kırıklar ve denize düştükleri için üşümeye bağlı sıkıntıları var. Ciddi bir sıkıntıları yok, ona şükrediyoruz. Pilotlarımızın sağlığı yerinde. Gerekli tedaviyi görüyorlar. Kısa zamanda taburcu olacaklar” dedi.
Vali Köşger, denize düşen uçağın enkazının arama çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Denizkurdu 2017 Tatbikatı Nefes KestiDenizkurdu 2017 Tatbikatı Nefes Kesti
Orgeneral Akar, Egede Gemileri DenetlediOrgeneral Akar, Egede Gemileri Denetledi
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
Genel Kurmay Başkanı Akar Şırnak Ve Silopi'deki Birlikleri Ziyaret EttiGenel Kurmay Başkanı Akar Şırnak Ve Silopi'deki Birlikleri Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement