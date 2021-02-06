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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir Valiliğinden Boğaziçi eylemleriyle ilgili o iddialara yalanlama

İzmir Valiliğinden Boğaziçi eylemleriyle ilgili o iddialara yalanlama

-Şüphelilerin avukatlarına arama esnasında aramaya eşlik edip etmeyecekleri sorulmasından detay

( İZMİR )- İzmir Valiliği: "Çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama yapılmamıştır" İZMİR

Sosyal Medya İzinsiz Gösteri Yazılı Açıklama 


- İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen 26 kişinin gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili İzmir Valiliği, "Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır" şeklinde ifadelerine yer verildi.
İzmir’de, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı’nda yapılan yasa dışı eylemlerde, 15’i kadın ve 11’i erkek şahıs olmak üzere toplamda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmir Valiliği ise sosyal medya üzerinde çıplak arama yada yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak yönde paylaşımların yapılması üzerine açıklama yaparak iddiaları yalanladı. "Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı" Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Şüpheliler doktor raporları alınarak saat 21.25 sıralarında Güvenlik Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Şüphelilerin arama işlemlerine henüz başlanılmadan, sosyal medya üzerinden #İzmirEmniyetteNelerOluyor hashtag’i oluşturularak, İzmir emniyetinde çıplak arama yada yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. Arama işlemi başlamadan şüphelilerin avukatlarına arama esnasında aramaya eşlik edip etmeyecekleri sorulmuş, avukatların çoğu aramaya katılmayacaklarını beyan etmiş, içlerinden sadece Hazal Aydın’ın aramaya katılacağını ifade etmesi üzerine bu avukat aramaya katılmış ve arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır” ifadeleri kullanıldı. (Mİ-HG-ÖK-Y)
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