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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir Valiliğinden 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

İzmir Valiliğinden 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

İzmir Valiliğinden "Birlikte başaracağız" paylaşımı - Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı anonslar İZMİR - Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yaptığı anonsla "Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanın normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.

Sosyal Medya Polis Jandarma Allah Trol 

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