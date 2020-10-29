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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İzmir Valiliği’nden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama

İzmir Valiliği’nden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama

-Hükümet konağından detay ve genel görüntüler

Animasyon 

--Vatandaşlardan genel ve detay görüntüler

( İZMİR )- Tarihi Hükümet Konağı’nda Atatürk'ün sesinden 10. Yıl Söylev’i heyecanı İZMİR

- Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı, gün içerisinde İzmir'in bütün ilçelerinde çeşitli etkinliklerle coşku dolu kutlamalara sahne olurken, akşam saatlerinde ise Tarihi Hükümet Konağı binasından Atatürk'ün 10. Yıl Söylev’i, kendi sesi ile İzmir’den tüm dünyaya duyuruldu. Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de gün içerisinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile coşku dolu kutlamalara sahne oldu. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyularak yapılan kutlamalara akşam saatlerinde de devam edildi. Hükümet Konağı binasına projeksiyon yöntemi ile ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Klasik Türk Müziği Topluluğu Konseri yansıtılırken, alanda toplanan vatandaşlarda çalınan müziklere eşlik etti. Atatürk’ün 10. Yıl Söylev’i, kendi sesi ile İzmir’den tüm dünyaya duyuruldu Saatler 21.00 bulduğunda ise, İzmir Valiliği tarafından Tarihi Hükümet Konağı binasında Video Haritalama yöntemi ile hazırlanan özel video projeksiyon yöntemi ile Hükümet Konağı binasına yansıtıldı. Alanda toplanan vatandaşlar, projeksiyon ile özel olarak hazırlanan animasyonların Hükümet Konağı binasına yansıtılmasını ve Atatürk’ün 10. Yıl Söylev’ini, kendi sesi ile İzmir’den tüm dünyaya duyurmasını ilgiyle takip etti. Ayrıca Konak Saat Kulesi de projeksiyon ile kırmızı beyaza büründü. (Mİ-
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