İZMİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı

- Ödemiş Adliye binası - Polis araçlarındaki şüpheliler - Polislerin çevrede güvenlik önlemleri alması - Araçtan indirilen şüpheliler - Şüphelilerin adliyeye götürülmesiİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ödemiş'te 16, Kiraz ilçesinde 1 olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi. 120 polisin katıldığı operasyonda, 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.Adreslerdeki aramalarda, 10 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve tabanca ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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