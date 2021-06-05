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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı

İZMİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı

- Ödemiş Adliye binası - Polis araçlarındaki şüpheliler - Polislerin çevrede güvenlik önlemleri alması - Araçtan indirilen şüpheliler - Şüphelilerin adliyeye götürülmesiİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ödemiş'te 16, Kiraz ilçesinde 1 olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi.
120 polisin katıldığı operasyonda, 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.Adreslerdeki aramalarda, 10 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve tabanca ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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