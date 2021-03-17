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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İZMİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

- Ekiplerin belirlenen adrese operasyon düzenlemesi - Ele geçirilen uyuşturucu madde İzmir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayrancılar Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen suç örgütü üyelerine yönelik yakalama kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 3,5 ay süren takip sonucu belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, bir miktar Hint keneviri tohumu, uyuşturucu içme aparatı, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 57 mermi ele geçirildi.Zanlılar, işlemler için jandarmaya götürüldü.

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