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İZMİR - Uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

İZMİR - Uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

- Ormanlık alanda ekili Hint kenevirlerinin havadan görüntülenmesi İzmir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Haziran - 6 Temmuz tarihlerinde Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş, Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar ilçelerinde narkotik köpeği ve drone desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı. Ormanlık alanda ekili 2 bin 122 kök Hint keneviri, 100 gram kenevir tohumu, 1 kilo 800 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 13 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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