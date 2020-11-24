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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

İZMİR - Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

- Polis ekiplerinin köpek yardımıyla araçta arama yapması - Ele geçirilen uyuşturucular İzmir 'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı.Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirmesiyle farklı adreslere düzenlediği baskınlarda, 37 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile 115 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i "uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu satın almak ve bulundurmak", 1'i de hırsızlık suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin Kemalpaşa Akalan gişelerinde durdurdukları otomobilde de 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Amfetamin Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin 

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