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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- İzmir Urla'da 4,4 büyüklüğünde deprem

- İzmir Urla'da 4,4 büyüklüğünde deprem

İlçeden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Deprem Bild 


- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem fırtınası yaşanan İzmir'de bu sabah saat 10.30 sıralarında yeni bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Urla ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. İzmir ve çevre illerde de hissedilen sarsıntıyla ilgili henüz olumsuz bir olayın yaşanmadığı bildirildi.
(CÖ-ÖA-
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