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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

İZMİR - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Okul bahçesinden görüntüler - Öğrencilerin aileleri - Öğrencilerin sırayla binaya alınması - Öğrenci ve ailelerle röportaj - Sınava yetişmek için koşan öğrenciler - Geç kaldığı için sınava giremeyen bir öğrenciİZMİR - İzmir 'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler sınava girdi. Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.

Sınav Öğrenciler 

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