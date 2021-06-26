İZMİR - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Okul bahçesinden görüntüler - Öğrencilerin aileleri - Öğrencilerin sırayla binaya alınması - Öğrenci ve ailelerle röportaj - Sınava yetişmek için koşan öğrenciler - Geç kaldığı için sınava giremeyen bir öğrenciİZMİR - İzmir 'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler sınava girdi. Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.
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