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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahla ateş açıldı

İZMİR - Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahla ateş açıldı

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntüler İzmir 'de Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahla ateş açıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahlı saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi 6316/4 Sokak'ta bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.Kurşunlar o sırada otoparktaki güvenlikçinin kaldığı konteynere isabet etti.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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