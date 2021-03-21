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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Tüfekle vurulan kişi öldü

İZMİR - Tüfekle vurulan kişi öldü

- Olay yeri - Ekiplerin incelemeleri - Mahalle Muhtarı Recep Fırtına'nın konuşması İzmir 'de tüfekle vurulan kişi öldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde tüfekle vurulan 46 yaşındaki Mehmet Avcı, hayatını kaybetti.Tosunlar Mahallesi'nde, Avcı ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, Avcı'yı tüfekle vurdu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Avcı'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan M.K ise Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Mahalle Muhtarı Recep Fırtına, AA muhabirine, "Mahallemizin dolmuş durağının hemen yanında yaşanan olayda tüfek sesini duyunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Cinayetin sebebini tam olarak bilemiyoruz." dedi.

Jandarma Akalan Muhabir Sağlık Ekipleri 

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