Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Trafik kazası: 1 yaralı

İZMİR - Trafik kazası: 1 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan otomobillerden görüntüler - Kazaya tanık olan mahalle sakini Serpil Karataş'ın Konuşması - Park halindeki otomobilin sahibinin babası İbrahim Yamaç'ın konuşmasıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.Çınartepe Mahallesi Güneş Caddesi'nde M.K. idaresindeki 35 ACF 861 plakalı kiralık otomobil, kontrolden çıkarak Muzaffer Kızıltaş'a ait park halindeki 35 ABH 38 plakalı araca çarptı.Kazada, otomobilde bulunan Didem S. (24) araçta sıkışırken, sürücü olay yerinden kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Didem S, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.Kazaya tanık olan mahalle sakini Serpil Karataş, "Beyefendi arabadan indi, sonra tekrar arabaya gelerek kadına bir şeyler söylemeye başladı.
Daha sonra ben kadını sakinleştirmeye çalıştım. Bağırıyordu sakinleşmedi. Sonra beyefendi bayıldı. Ona su verdiler. O sırada ben kadına müdahale ederken beyefendi kaçtı." dedi.
Park halindeki otomobilin sahibinin babası İbrahim Yamaç da kaza anında şiddetli bir ses duyulduğunu belirterek, "Deprem oluyor sandım." ifadesini kullandı.

Polis Bild Kiralık Otomobil Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement