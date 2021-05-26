İZMİR - Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

- Kaza yapan tır ve motosikletten görüntü - Polis ekiplerinin inceleme yapması İzmir 'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Gaziemir ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Akçay Caddesi'nde plakası bulunmayan Mehmet Topuz yönetimindeki motosiklet, A.K'nın kullandığı 55 GV 869 plakalı tıra dorse kısmından çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Topuz ve arkadaşı Ali Karaduman, savrularak düştü.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Topuz'un hayatını kaybettiğini belirlerken, Karaduman ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Karaduman'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazanın ardından tır sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Topuz'un cesedi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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