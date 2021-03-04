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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Tır bakım istasyonunda yangın

İZMİR - Tır bakım istasyonunda yangın

- Yangın çıkan tır bakım istasyonundan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİZMİR (AA) - Bornova ilçesinde tır bakım istasyonunda çıkan yangında hasar meydana geldi.Egemenlik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 6108 Sokak'ta bulunan tır bakım istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, çevredeki iş yerlerine yangının sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.

Polis Bild Yangına Müdahale 

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