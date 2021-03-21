İZMİR - Terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındı
- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne götürülmesi İzmir 'de terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı övücü sloganlar attığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Alsancak semtinde yapılan etkinliğin ardından bir grubun PKK/KCK'yı övücü sloganlar atmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce kimlikleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
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