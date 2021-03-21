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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındı

İZMİR - Terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındı

- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne götürülmesi İzmir 'de terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı övücü sloganlar attığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Alsancak semtinde yapılan etkinliğin ardından bir grubun PKK/KCK'yı övücü sloganlar atmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce kimlikleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Sosyal Medya Nevruz Yakalama Kararı Terör Örgütü İstihbarat 

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