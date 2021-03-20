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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR - Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

- PKK/KCK Operasyonunda gözaltına alınan zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilmesiİzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait doküman ve dijital belgeler ele geçirildi.Aramalarda bulunan iki kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el kondu.

Polis Aracı Akalan Kurusıkı Tabanca Terör Örgütü İstihbarat 

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