İZMİR - Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

- PKK/KCK Operasyonunda gözaltına alınan zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilmesiİzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait doküman ve dijital belgeler ele geçirildi.Aramalarda bulunan iki kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el kondu.
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