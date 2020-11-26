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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

İZMİR - Tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

- Yangının çıktığı tatlı imalathanesinin içinden ve dışından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Sağlık ekiplerinin Mustafa Koç'u hastaneye götürmesi - Hastaneden detaylar İzmir 'de tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdiİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.Eski İzmir Mahallesi'nde bulunan bir tatlı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, imalathanede bulunan Mustafa Koç'u (51) bina dışına çıkardı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane Tatlı İmalathanesi İmalathane Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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