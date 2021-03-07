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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

İZMİR - Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

- Kaza yerindeki jandarma ekipleri - Kaza yapan araç - Hastane acil girişi önü - Pirinççi Mahalle Muhtarı Yalçın Kocakabak'ın konuşması İzmir 'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 11yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.Hatice Çevik'in kullandığı 09 EL 157 plakalı kamyonet, Pirinççi Mahallesi'nin Kızılkule mevkisinde devrildi.Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ağır olan Yılmaz Çevik (1), İzmir 'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Tarım 

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