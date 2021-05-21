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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Suç örgütü operasyonunda 14 kişi yakalandı

İZMİR - Suç örgütü operasyonunda 14 kişi yakalandı

- Jandarmanın operasyona çıkışı - Gözaltına alınnan zanlı - Evde ele geçirilen fişekler İzmir 'de suç örgütü operasyonunda 14 kişi yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Torbalı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak "yağma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit, silahla yaralama, göçmen kaçakçılığı ve mala zarar verme" suçlarını işledikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.Bu kapsamda 15 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların ikametlerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 bıçak, 168 mermi, 882 gram metamfetamin, 404 gram esrar, 137 gram bonzai ile 2 hassas terazi ele geçirildi.Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.Adresinde bulunamayan bir şüpheli ise aranıyor.

Suç Örgütü Operasyonu Yakalama Kararı Göçmen Kaçakçılığı Metamfetamin Suç Örgütü 

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