İZMİR - Sokaklar boş kaldı

- Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik - Meydandaki güvercinlere yem verilmesi - Yağmur sonrası oluşan gökkuşağıİZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda sessizlik hakim oldu.
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