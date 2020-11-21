İzmir sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü

-Kıbrıs Şehitleri Caddesinden drone görüntüleri



( İZMİR -DRONE) İZMİR



- İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve meydanları boş kaldı. İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 81 il valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması İzmir’de de saat 20.00 itibarıyla başladı.

Genelge kapsamında vatandaşların 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlanırken, alınan karara İzmirli vatandaşların riayet ettiği gözlemlendi. Kentin en işlek yerleri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Şehitler Caddesi ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda araç trafiği yok denilecek kadar az seviyede olurken, yine kentin en işlek meydanlarından olan ve vatandaşların sık sık uğrak noktası halindeki Konak Meydanı, Gündoğdu Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda da sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri zaman zaman şehrin farklı noktalarında devriye gezerek sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı hakkında anonslar yaptı.



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