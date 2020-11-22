İZMİR - Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
- Karşıyaka ve Konak Meydanlarından drone görüntüleri - Konak meydanından görüntülerİZMİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İzmir ’de, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı. Kentte dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, meydanlarda vakit geçirdi.
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