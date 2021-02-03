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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir selin ardından yaralarını sarıyor

İzmir selin ardından yaralarını sarıyor

-Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden genel detay görüntü

Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket Mobilya Cep Telefonu 

--Esnaflar dükkan temizlerken görüntü
--Esnaflar ile röportaj
--Kıbrıs Şehitleri Caddesi drone
--Kordon ve Gündoğdu Meydanı drone

( İZMİR - DRONE)- Esnaf, dükkanlarını temizliyor İZMİR

- İzmir, dün meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarıyor. Göle dönen yollarda çalışmalar sonucu sular çekilirken, selden en fazla etkilenen bölgelerden Alsancak semti, havadan görüntülendi. Alsancak esnafı ise dünden bu yana zarar gören dükkanlarını temizliyor. İzmir’de önceki akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış, dün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle pek çok ilçede sel meydana geldi, yağışın kuvvetiyle istinat duvarları çöktü. Birçok ev ve işyerini su bastı, araçlar suya gömüldü. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu İzmir’deki sular çekildi. Sular altında kalan Konak ilçesine bağlı Alsancak semti de havadan görüntülendi. Öte yandan selden dolayı dükkanları zarar gören esnaf da dükkanlarını temizlemeye devam ediyor. Uğur Kaya isimli cep telefonu dükkanı sahibi esnaf, “Dün durum çok kötüydü. Ortalık berbat durumda. Halletmeye çalışıyoruz. Dükkanda hasar var. Su, mobilyalara kadar gelmiş. Mobilyaların içi eşya doluydu. Dün akşam çalışmalar yapıldı, sabaha karşı sular çekilmiş oldu” dedi.
Kitapevi sahibi Mehmet Nusret Özbay ise, “Dün, normal yağışların çok üzerinde bir yağış oldu. Birçok yeri su bastı. Dükkanımız, 15-20 santim suyla doldu. Kitaplarımız zara gördü. Birazını kurtarmaya çalıştık. Kitaplarımızın suya karşı hassas olması, mobilyalarımızın ahşap olması sorun oldu. Bizim için büyük bir zarar oldu” diye konuştu.
(CA-
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