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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir sele teslim oldu, suya düşen kuryenin yardımına mahalleli yetişti

İzmir sele teslim oldu, suya düşen kuryenin yardımına mahalleli yetişti

- Su birikintilerinden detay ve genel görüntü

Sağanak Yağış 

-- Arabalardan görüntü
-- Sel sularından görüntü

( İZMİR - 3)- İzmir'de etkili olan sağanak, su baskınlarını beraberinde getirdi İZMİR

- İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış, beraberinde su baskınlarını da getirince hayat olumsuz etkilendi. Birçok cadde ve sokakta sağanak yağışın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı rögarlar da taştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan İzmir'de sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.
Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklardaki rögarların taştığı görüldü.
Sağanak yağışın etkisinin gece boyunca sürmesi bekleniyor. (AÇ-
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