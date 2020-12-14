İZMİR - Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu (2)
- Oluşan sel - Ekiplerin çalışması - Jandarma arama kurtarma ekibi İzmir 'de sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu - Olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, şartların zorlaşması üzerine aramaya sabah saatlerine kadar ara verdiİZMİR (AA) - İzmir 'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu.
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