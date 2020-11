İzmir sahillerine “deniz marulu” istilası

-Röportajlar

( İZMİR -DRONE) İZMİR



- İzmir’de sahili, halk arasında “deniz marulu” olarak bilinen “ulva lactuca” adlı yeşil renkli yosunlar adeta istila etti. Yürüyüş için sahile gelenler, her yıl Kasım ayında sahilin aynı duruma geldiğini belirtirken, belediye ekipleri ise temizliğe başladı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahiline yürüyüş için gelen vatandaşlar, denizde yeşil renkli yosunlar olduğunu fark etti. Birçok vatandaş, ilk kez gördükleri görüntü karşısında şaşkınlık yaşarken, yosun görünümlü maddenin halk arasında “deniz marulu” olarak bilinen “ulva lactuca” olduğu anlaşıldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine belediye ekipleri, fileli kepçelerle yosunları kenardan temizlemeye başlarken, vatandaşlar ise sahilin her yıl bu aylarda aynı duruma geldiğini söyledi.



Sahilde spor yapan vatandaşlardan Ali Mert Koçak, 2018 senesinin Kasım ayında sahilin yine aynı duruma geldiğini anlatarak, “Bunun doğadan kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bu kadar çok değildi. Belediye ekipleri temizlemeye başlamış, herhalde birkaç gün içinde temizlenir” dedi.

“Plastik gibi bir yapısı var” Denizde gördüğü maddeyi merak edip eliyle inceleyen Zuhal Öner ise deniz marulunun plastik gibi bir yapıda olduğunu söyleyerek, “Japonya’da çekilen belgesellerde buna benzer bir şey görmüştüm. Denizde bunun gibi bir ürün yetiştiriyorlardı onun için merak edip baktım ama plastik gibi bir yapısı var. Eskiden de ara ara oluyordu ama bu kadar yoğun olmamıştı. Eskiden daha yoğun bir koku oluyordu. Şimdi koku yok ama halı saha gibi her yeri kaplamış” diye konuştu.





