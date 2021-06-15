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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Sağanak su baskınlarına neden oldu

İZMİR - Sağanak su baskınlarına neden oldu

- Araçların su birikintisinde ilerlemesi - Caddede yürüyen yayalar İzmir 'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden olduİZMİR (AA) - İzmir 'de etkili olan sağanak nedeniyle Kemeraltı Çarşısındaki bazı iş yerlerini su bastı.Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda kişi, korunaklı bölgelere sığınırken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.Sağanak, Kemeraltı Çarşısındaki çok sayıda işyerini su bastı.Yağmurun başlamasıyla birlikte çizmelerini giyen esnaflar, dükkanlarına su girmemesi için mücadele etti. Bazı esnaflarda iş yerlerinin önündeki suları çekmeye çalıştı.Kemeraltı'nda iş yerinin bulunduğu sokak komple su basan 1 çaycı esnafı ve çalışanları da giydikleri çizmelerle sulardan geçip çay dağıtımı yaptı.

Akalan 

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