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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Sağanak etkili oluyor - Kemeraltı Çarşısı'nda su baskını

İZMİR - Sağanak etkili oluyor - Kemeraltı Çarşısı'nda su baskını

- Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda yağış nedeniyle oluşan su baskını İzmir 'de sağanak etkili oluyorİZMİR (AA) - İzmir şehir merkezinde sağanak etkili oluyor.Sabah saatlerinde güneşin kendini gösterdiği kentte, gök gürültülü kuvvetli yağış başladı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı mekanlara atmaya çalıştı.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanağın öngörüldüğü kentte, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Akalan Rüzgara Karşı Su Baskını Kapalı Mekan 

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