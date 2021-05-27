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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Rüşvet operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İZMİR - Rüşvet operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

- Araçların çıkışı - Zanlıların getirilişi İzmir 'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'de jandarma tarafından düzenlenen rüşvet operasyonunda biri kamu görevlisi 11 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 17 zanlı hakkında yakalama karara verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1'i kamu görevlisi 11 şüpheliyi gözaltına aldı.İkametlerinde bulunamayan 6 zanlı aranıyor.

Jandarma Akalan Kamu Görevlisi Rüşvet Operasyonu Harekete Geç 

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