İZMİR - Plastik fabrikasında yangın

- Yangın çıkan plastik fabrikasından görüntüler - Söndürme çalışmalarından görüntüler İzmir 'de plastik fabrikasında yangınİZMİR (AA) - İzmir 'in Çiğli ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10044 Sokak'taki fabrikada çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı.Yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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