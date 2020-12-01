İZMİR - Plastik fabrikasında yangın (3)

- Yangın çıkan plastik fabrikasından görüntüler - Söndürme çalışmalrından görüntüler - Fabrika sahibi Esat Özdemir'in konuşmasıGÜNCELLEME - İzmir 'de plastik fabrikasında yangın - YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE FABRİKA SAHİBİNİN RÖPORTAJI EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'in Çiğli ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10044 Sokak'taki fabrikada çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı.Olay sırasında içeride bulunan 6 işçi, kendi imkanlarıyla yanan binadan çıktı.Yangına 17 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve çok sayıda personel müdahale etti.Fabrikanın sahibi Esat Özdemir, yangını haber aldıktan hemen sonra olay yerine geldiğini belirterek, "Bir kıvılcımla patlamış. İçeride baskı makinelerimiz, ham maddeler, boya, matbaa mürekkeplerinin olduğu yerde bir patlama var. 10 - 15 ton civarında alkol tankı var. Ona soğutma çalışması yaptılar. Gördüğünüz gibi çatı çökmüş. Bizim burada 45 yıllık bir emeğimiz var. İçeride 6 - 7 kişi varmış. Onlar yemek yiyorlarmış. Bir kişi içeride nöbetçi kalmış. Patlamayı görünce haber vermişler. Sonrasında bize ve itfaiyeye haber vermişler." dedi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.
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