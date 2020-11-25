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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Piknik ve eğlence tesisinin restoran bölümünde yangın

İZMİR - Piknik ve eğlence tesisinin restoran bölümünde yangın

- Bir iş yerinin yanan bölümünden yükselen dumanlar - İtfaiye ekibinin yanan bölüme su sıkması - Yangının ardından kullanılmaz hale gelen iş yeri - İş yeri çevresinde bekleyen jandarma ve itfaiye aracı İzmir 'de piknik ve eğlence tesisinin restoran bölümü yandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesindeki piknik alanı ve eğlence tesisinin üstü kapalı restoran bölümü yandı.Kaynaklar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma İtfaiye Aracı Piknik Alanı Yükselen 

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