İZMİR - Piknik ve eğlence tesisinin restoran bölümünde yangın
- Bir iş yerinin yanan bölümünden yükselen dumanlar - İtfaiye ekibinin yanan bölüme su sıkması - Yangının ardından kullanılmaz hale gelen iş yeri - İş yeri çevresinde bekleyen jandarma ve itfaiye aracı İzmir 'de piknik ve eğlence tesisinin restoran bölümü yandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesindeki piknik alanı ve eğlence tesisinin üstü kapalı restoran bölümü yandı.Kaynaklar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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