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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İZMİR - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

- Olay yerinden görüntü - Kaza geçiren yaralının görüntüsü - Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi - Kaza yapan araçların görüntüsüİZMİR (AA) - İzmir 'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.İddiaya göre, Atatürk Mahallesi'nde, Bülent Ecevit Caddesi'nde seyir halinde olan Fatih A. yönetimindeki 35 T 2296 plakalı motosiklet ile Sabiha Gökçen Caddesi üzerinde seyir halinde olan Veli O. idaresindeki 35 F 8781 plakalı otomobil caddelerin kesiştiği noktada çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Fatih A. yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü ve çevredekiler yaptı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı Fatih A, sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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