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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

İZMİR - Otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntü - İtfaiye ve ambulanslar - Yaralı çocuklara sağlık ekiplerinin müdahalesi - Yaralı çocukların ambulansa alınması - Kaza yapan aracın görüntüsü - Polis ekiplerinin çalışması - Karayolunda kontrollü trafik sağlanması İzmir 'de otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin park halindeki belediye otobüsüne çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Anadolu Caddesi Ferdi Varol Üst Geçidi yakınlarında Kadriye M. idaresindeki 35 AGU 876 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 ANA 570 plakalı park halindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı.Kazada sürücü ile Yıldız M. (10), Nimet K. (6) ve Abdullah G. araçta sıkıştı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılardan Kadriye M, Yıldız M. ve Nimet K, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Abdullah G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.Abdullah G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Polis Hastane Belediye Otobüsü Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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