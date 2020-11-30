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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

İZMİR - Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

- Kazaya karışan motosikletin görüntüsü - Kazaya karışan aracın görüntüsü - Polis ekiplerinin çalışması - Kaza sonucu yolun trafiğe kapatılması İzmir 'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdiİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, Çaldıran Mahallesi Homeros Bulvarı'ndan Buca istikametine seyir halinde olan Şahin S'nin kullandığı 35 JG 313 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Abdürrahim I'nın kullandığı 35 DA 4922 plakalı otomobile arkadan çarptı.Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yola savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin S'ye, ilk müdahaleyi yaparak Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Şahin S, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlk Müdahale Trafik Kazası Eros Motosiklet Sürücüsü 

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