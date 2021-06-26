Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR - Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

- Olay yeri - Kaza yapan araç ve iş makinesi - Trafik ekiplerinin olay yerinde incelemede bulunması İzmir ’de otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralıİZMİR (AA) - İzmir ’in Kemalpaşa ilçesinde fırtınada devrilen ağacı temizleyen iş makinesine çarpan otomobildeki kadın öldü, sürücü olan eşi yaralandı. İzmir - Ankara kara yolu Uncubaşı mevkisinde fırtına sebebiyle yola ağaç devrildi. Ağacı kaldırmak için çalışan iş makinesine İzmir istikametine seyreden 45 SY 034 plakalı otomobil çarptı.Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ülkü Yaşurgan (81) ile eşi Asuman Aysu Yaşurgan (78) araçta sıkıştı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Asuman Aysu Yaşurgan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ülkü Yaşurgan ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarılarak Kemalpaşa Devlet Hastanesine oradan da Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.İş makinesi operatörü gözaltına alınırken kaza sebebiyle çok miktarda yağ dökülen yolda trafik kontrollü şekilde verildi.

İş Makinesi Bild Altın Gözaltı Trol 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement