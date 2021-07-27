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İZMİR - Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR - Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

- Otluk alanda çıkan yangın - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiOtluk alanda çıkan yangın söndürüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.Örnekköy Mahallesi 7563 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın Yangına Müdahale 

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