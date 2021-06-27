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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İZMİR - Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yanan orman ürünleri - Vatandaşların yangından etkilenen hayvanları su ile ıslatmasıi ve su içirmesi İzmir 'de orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Menderes ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki fabrikada işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir İtfaiyesi'nin yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangının yakındaki akaryakıt istasyonu ile evlere sıçramaması için çaba sarf edildi.Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan fabrika bahçesindeki 4 tavuk ile horoz dumandan etkilendi. Çevre sakinleri, tavukları hayatta tutmak için adeta seferber oldu. Çevredekilerin üzerlerine su dökerek ve su içmelerini sağlayarak yaşatmaya çalıştığı tavuklardan biri telef oldu.

Fabrika Yangın Akaryakıt İstasyonu Hayvan Yangına Müdahale 

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